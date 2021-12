M6 : accord avec Molotov

(Boursier.com) — Molotov annonce avoir signé aujourd'hui avec le Groupe M6 un accord de distribution des chaînes M6, W9, 6Ter et Gulli sur sa plateforme, ainsi que de leurs replays et bonus.

Molotov distribuera les chaînes en clair du Groupe M6 dans le cadre de ses offres payantes. Ainsi, tous les abonnés pourront bénéficier de l'accès à ces chaînes ainsi que leurs replays, bonus et la fonction d'enregistrement dans le cloud.

Les chaînes en clair ne seront plus accessibles gratuitement en dehors des offres payantes de la plateforme.

Molotov continuera à distribuer gratuitement les autres chaînes en clair de la TNT.

Depuis son lancement il y a 5 ans, Molotov n'a cessé d'enrichir ses offres et propose aujourd'hui sur sa plateforme les programmes linéaires et non linéaires de plus de 200 éditeurs et chaînes, soit la quasi-totalité du paysage audiovisuel français.