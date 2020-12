M6 : accélération en cours

(Boursier.com) — M6 gagne 4% ce mercredi, à 13,85 euros, ce mercredi en bourse de Paris, alors que le groupe de médias est soutenu par une note de JP Morgan qui a ajusté sa cible sur le dossier de 15 à 15,8 euros, avec un avis à 'surpondérer'. AlphaValue reste aussi à l'achat avec un cours cible ajusté à 17,40 euros. Barclays avait de son côté rehaussé auparavant à 'surpondérer' sa recommandation sur le titre avec un objectif porté à 13,5 euros.

Oddo BHF vise quant à lui un cours de 16 euros sur le dossier en restant à l'achat. Au 3ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé du groupe de médias s'est établi à 298,7 ME, en hausse de +1,4%. En outre, M6 a poursuivi au 3ème trimestre ses efforts en matière de réduction des coûts, tant sur ses grilles de programmes que sur ses autres charges d'exploitation...

L'EBITA consolidé a atteint ainsi 54 ME, soit une progression significative de +19,8 ME par rapport au 3ème trimestre 2019.

A fin septembre 2020, l'EBITA consolidé se montait à 138,3 ME.

A 16,2%, la marge opérationnelle est ressortie en retrait de -1,9 point par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2019.

Le groupe affichait une dette nette de -11,1 ME au 30 septembre 2020, contre -98,7 ME au 31 décembre 2019.