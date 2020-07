M6 a maintenu une marge opérationnelle de 15,1% au premier semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe M6 affiche au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 557,3 ME, en baisse de 157,2 ME (-22%). Le confinement de la population et l'arrêt quasi-intégral de l'économie française ont affecté très sévèrement les différentes activités du Groupe, tant la publicité plurimedia (-138,7 ME) que les activités non-publicitaires (-18,5 ME).

Dans ce contexte, M6 se félicite d'avoir su adapter très rapidement son niveau de charges d'exploitation, réalisant 92,2 ME d'économies, dont 49,1 ME sur les programmes et 43,1 ME sur les autres coûts.

M6 dégage ainsi un résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé de 84,4 ME, contre 148,3 ME au 1er semestre 2019, soit une baisse de -63,9 ME et une marge opérationnelle de 15,1% contre 20,7% un an plus tôt. Hors plus-values de cessions, le résultat net s'élève à 42,7 ME, en recul de -45,3 ME, soit -51,5%. En dégageant 119,6 ME de plus-values sur le semestre, le résultat net de la période s'établit à 162,3 ME (+83,6%).

Le coût de grille TV atteint 192,8 ME, contre 241,9 ME au 1er semestre 2019, soit une économie de 49,1 ME en réaction au repli historique du marché publicitaire. Le groupe a su rapidement aménager son offre de programmes en puisant notamment dans ses catalogues de films ou en lançant de nouveaux programmes adaptés, à l'image du succès de " Tous en cuisine ".

L'activité TV contribue ainsi à hauteur de 66,2 ME à l'EBITA consolidé, contre 113,5 ME au 1er semestre 2019. La marge opérationnelle courante du coeur de métier du groupe se maintient à un niveau élevé, à 17,1%.