M2i : une perte opérationnelle de 1,6 ME au 1er semestre mais une trésorerie renforcée

M2i : une perte opérationnelle de 1,6 ME au 1er semestre mais une trésorerie renforcée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre, l'activité du groupe M2i a été fortement impactée par la crise sanitaire liée au Covid-19 qui l'a contraint à fermer l'ensemble de ses 35 centres en France pendant près de 3 mois, de mars à début juin. Dans ce contexte exceptionnel, M2i a réussi à mettre en oeuvre très rapidement des solutions performantes permettant à ses clients de suivre à distance ses cursus IT, Digital et Management réalisés habituellement en présentiel. Le groupe a ainsi réussi à maintenir en partie ses activités mais dans des proportions très inférieures à son niveau normal, avec un chiffre d'affaires qui a atteint 15 millions d'euros sur le 1er semestre 2020, en baisse de -32% (22,1 ME l'année précédente).

Dans ce contexte de quasi-fermeture de son activité, le groupe a réussi à limiter sa perte opérationnelle -1,6 ME (+ 1,1 ME un an plus tôt).

Le résultat net avant et après impôts s'établit sur le 1er semestre 2020 à -1,7 ME (+0,7 ME au 1er semestre 2019).

Perspectives

Depuis la fin du confinement, la tendance d'activité est restée comparable à celle enregistrée au 1er semestre 2020. Le groupe anticipe un début de rebond qui pourrait se concrétiser à partir du mois d'octobre 2020.

La mise en place des mesures gouvernementales françaises de prise en charge des salariés en chômage partiel, associée à la résistance de ses activités, devrait permettre à l'entreprise de rebondir fortement dès le retour à un climat des affaires plus actif.

Pour cela, le groupe dispose d'une situation financière renforcée avec une trésorerie disponible au 30 juin 2020 de 9 ME (dont 5 ME de PGE et de prêt BPI). A ce montant s'ajoute un PGE supplémentaire d'1 ME obtenu en juillet 2020.