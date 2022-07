M2i : un bon 1er semestre

(Boursier.com) — Au cours du 2e trimestre 2022, le groupe M2i a enregistré un chiffre d'affaires de 14,36 millions d'euros en croissance de +20,6% par rapport au 2e trimestre 2021 (11,91 ME). Cette très forte progression de l'activité reflète le succès de ses 2.400 cursus de formation IT, Digital et Management accessibles à 100% en présentiel et en distanciel.

Sur l'ensemble du 1er semestre, l'activité atteint 26,16 ME en hausse organique de +14,9% par rapport à la même période en 2021 (22,76 ME).

Cette très bonne tendance de début d'année devrait se confirmer sur l'ensemble de l'exercice 2022.