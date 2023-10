M2i : stabilité des résultats semestriels

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2023, le groupe M2i a enregistré un chiffre d'affaires de 29,57 millions d'euros en croissance de +13% par rapport à la même période en 2022, dépassant ainsi ses plus hauts niveaux historiques. Cette performance reflète à nouveau le succès de ses 2.500 cursus de formation IT, Digital, Management et Soft Skills accessibles en présentiel et en distanciel.

Ce niveau soutenu de croissance s'est accompagné d'une forte amélioration de sa rentabilité opérationnelle avec un Ebitda en hausse au 1er semestre de +54,5% par rapport au 1er semestre 2022, pour atteindre 1,8 ME.

Sur le semestre, le niveau d'amortissements et de provisions comptables s'établissent à 0,85 ME (0,2 ME le semestre dernier). Aussi malgré la forte amélioration de la rentabilité opérationnelle, le résultat d'exploitation apparaît facialement stable ce semestre à 0,95 ME (0,97 ME au 1er semestre 2022).

Le résultat avant impôt et le résultat net ressortent facialement stables au 1er semestre, à respectivement 1,06 ME et à 0,96 ME.

Le groupe disposait au 30 juin 2023 d'une trésorerie disponible de 5,2 ME.

Perspectives

M2i anticipe, au cours des prochains exercices, la poursuite de la croissance de ses ventes et de sa rentabilité.

A court terme, après un début de second semestre relativement attentiste, les perspectives d'activité sur la fin de cette année et le début 2024 restent soutenues.