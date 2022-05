M2i renoue avec les bénéfices en 2021

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2021, le groupe M2i a dépassé son niveau d'activité d'avant la crise sanitaire, avec un chiffre d'affaires qui atteint 47,35 millions d'euros en croissance de +29,3% par rapport à 2020, et de +3,1% par rapport à 2019.

Cette croissance s'est accompagnée d'une nouvelle amélioration de sa rentabilité d'exploitation avec un résultat opérationnel courant qui atteint 2,04 ME en hausse de +143,4% par rapport à 2020, et de +34,3% par rapport à 2019.

L'exercice 2021 reflète d'une part, la pertinence du business model du groupe conjuguée à une maîtrise renforcée de ses coûts et, d'autre part, le succès de l'ensemble de ses solutions technologiques et pédagogiques permettant de suivre à distance et en présentiel ses 2.400 cursus de formation IT, Digital et Management. Le chiffre d'affaires réalisé en mode distanciel a représenté plus de 50% des ventes sur l'année.

Le résultat opérationnel s'inscrit dans la même dynamique avec une croissance de +18,1% par rapport à 2019 (+457,5% vs 2020).

Les charges financières nettes sont restées à un niveau contenu passant de -0,32 ME en 2020 à -0,38 ME en 2021.

Au final, le résultat net s'établit à 0,50 ME (-0,08 ME en 2020 et 0,49 ME en 2019). Sans prise en compte de ces coûts IFRS, le résultat net atteint 1,26 ME, en progression de +102,9% par rapport à 2019 (+498,4% vs 2020).

Le groupe disposait au 31 décembre 2021 d'une trésorerie de 10,2 ME.

Le groupe anticipe pour les prochains exercices la poursuite de sa dynamique de croissance interne et de progression continue de ses résultats.

Le groupe M2i a décidé de changer de référentiel comptable pour passer de la norme IFRS vers le référentiel French GAAP à partir du 1er janvier 2022, s'inscrivant ainsi dans la même démarche que le groupe Prologue.