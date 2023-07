M2i : près de 13% de croissance organique au 1er semestre

(Boursier.com) — Au cours du 2e trimestre 2023, le groupe M2i a enregistré un chiffre d'affaires de 17,12 millions d'euros, soit une croissance interne de +19,1% par rapport au 2ème trimestre 2022.

"Ce niveau très soutenu de croissance organique confirme une nouvelle fois la pertinence du positionnement de M2i, porté par la qualité de ses solutions technologiques et pédagogiques permettant de suivre à distance et en présentiel ses 2500 cursus de formation dans les domaines de l'IT, du Digital et des Soft Skills", estime le management.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2023, l'activité atteint ainsi 29,52 ME, en hausse organique de +12,8% par rapport à la même période en 2022.

Perspectives

Le groupe entend poursuivre sa stratégie de développement destinée à lui assurer une croissance soutenue et pérenne.