M2i : le chiffre d'affaires remonte à 10,9 ME au T1, en croissance de +43,5%

(Boursier.com) — Au cours du 1er trimestre 2021, le groupe M2i a enregistré un chiffre d'affaires de 10,9 ME en croissance de +43,5% par rapport au T1 2020 et de +4,9% par rapport au T1 2019. Ce bon niveau d'activité, réalisé dans une période toujours marquée par le Covid-19, reflète une nouvelle fois le succès de ses 2400 cursus de formation IT, Digital et Management accessibles à 100% en distanciel et qui a représenté sur cette période plus de 60% de ses facturations contre moins de 2% un an plus tôt.

PERSPECTIVES

Le très bon début d'année enregistré par le groupe permet à M2i de confirmer ses solides perspectives de croissance interne sur l'ensemble de 2021.

PROCHAINE PUBLICATION

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, au plus tard le 15 août 2021.