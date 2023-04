M2i : forte amélioration de la rentabilité en 2022

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2022, le groupe M2i a confirmé une nouvelle fois sa très bonne dynamique de croissance interne avec une activité record de 55,9 millions d'euros, soit une croissance organique de +18,1% par rapport à 2021.

Cette croissance s'est accompagnée d'une forte amélioration de sa rentabilité opérationnelle avec un résultat d'exploitation qui atteint 1,83 ME en hausse de +49,7% en un an.

Sur un an, le Résultat avant impôts atteint 2,14ME (1MEUR un an plus tôt).

Au final, après prise en compte d'un impôt sur les sociétés de -0,08 ME, le résultat net s'établit à 2,05 ME (1,07 ME en 2021).

Cette performance confirme une nouvelle fois la pertinence du positionnement de M2i qui est porté par la qualité de ses solutions technologiques et pédagogiques permettant de suivre à distance et en présentiel ses 2500 cursus de formation dans les domaines de l'IT, du Digital et des Soft Skills.

Le groupe disposait au 31 décembre 2022 d'une trésorerie disponible de 7,8 ME.

Perspectives

Le groupe M2i anticipe de bonnes perspectives de croissance au cours du présent exercice et des suivants, avec une amélioration régulière de sa rentabilité opérationnelle.