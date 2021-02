M2i fait mieux que ses attentes

M2i fait mieux que ses attentes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au cours du 4è trimestre 2020, le groupe M2i a enregistré un chiffre d'affaires de 14,6 millions d'euros en croissance de +0,7%. Cette performance, réalisée en pleine période de 2e vague du Covid-19 et de mise en place du 2è confinement, est supérieure aux anticipations du groupe. Elle reflète le succès de son offre de 2.400 cursus formations IT, Digital et Management accessibles à 100% en distanciel. Le chiffre d'affaires réalisé sous cette modalité a représenté 64% de son chiffre d'affaires du Q4, contre moins de 2% un an plus tôt.

Sur l'année, la belle performance économique enregistrée sur le 4e trimestre (historiquement le plus important de l'année), permet à M2i de ramener sur 2020 la baisse de ses ventes à -20,2% (-29,9% sur le 9 premiers mois) avec un chiffre d'affaires qui atteint sur 12 mois 36,6 ME.

Quelles perspectives ?

Depuis le début de l'année 2021, le rythme d'activité enregistré fin 2020 s'est maintenu sur de très nombreux projets en cours de développement. En terme de chiffres, M2i anticipe à ce stade un retour à la croissance dès le 1er premier trimestre. Cette perspective reste, au jour le jour, soumise à l'évolution actuelle de la pandémie avec l'arrivée possible d'une 3ème vague plus sévère et d'un confinement plus strict.