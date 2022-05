M2i : croissance soutenue au 1er trimestre 2022

(Boursier.com) — M2i a enregistré, au cours du 1er trimestre 2022, un chiffre d'affaires de 11,8 millions d'euros en croissance de +8,6% par rapport au 1er trimestre 2021. Cette croissance interne soutenue traduit un retour à la normale depuis la fin du mois de janvier 2022 avec une activité qui n'est désormais plus perturbée par les vagues de Covid-19.

Cette dynamique de début d'année confirme une nouvelle fois les très bonnes tendances de marché et le succès pédagogique et commercial de l'offre du groupe M2i qui propose à ses 4000 clients actifs plus de 2400 cursus de formation IT, Digital et Management accessibles à 100% en distanciel et en présentiel.

Perspectives

Ce bon début d'année permet à M2i de confirmer ses perspectives d'une croissance interne soutenue sur l'ensemble de l'exercice en 2022.