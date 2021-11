M2i : confirme la poursuite d'une "croissance régulière et soutenue"

(Boursier.com) — Au cours du 3e trimestre 2021, le groupe M2i a enregistré un chiffre d'affaires de 9,58 millions d'euros en croissance de +36% par rapport au 3e trimestre 2020 (+3,6% par rapport au 3e trimestre 2019). Ce très fort rebond d'activité reflète le succès de ses 2.400 cursus de formation IT, Digital et Management, accessibles en présentiel ou en 100% distanciel.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 32,34 ME en hausse de +47% par rapport à la même période en 2020 et de +3% par rapport à son niveau d'avant la crise sanitaire.

Perspectives

Porté par le très bon dynamisme du marché de la formation professionnelle et fort de son positionnement d'acteur de référence dans l'IT, le Digital et le Management avec ses 2.400 cursus de formation, le groupe M2i anticipe au cours des prochains trimestres la poursuite d'une croissance régulière et soutenue.