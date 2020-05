M2i compte rouvrir, dès le 2 juin, ses 35 centres en France

(Boursier.com) — L'activité de M2i a été significativement impactée par les grèves liées à la réforme des retraites dont les effets n'ont pris fin qu'au mois de février, et par les conséquences de l'arrivée en France, en mars, de la crise sanitaire provoquée par le COVID-19.

Sur ces deux périodes successives, le groupe a eu à constater de très nombreuses annulations puis a été contraint, le 16 mars, de fermer totalement l'accès au public de l'ensemble de ses 35 centres en France et en Espagne. Tous ces facteurs totalement extérieurs à l'entreprise ont significativement impacté son chiffre d'affaires, qui enregistre, sur les 3 premiers mois de 2020, une baisse de -27,6% par rapport à la même période l'an dernier et atteint 7,6 ME.

M2i a très rapidement réussi à mettre en place des solutions performantes permettant à ses clients de suivre à distance, et avec la même qualité, tous les cours IT, Digital et Management qui habituellement étaient réalisés en présentiel.

Le groupe a ainsi réussi à maintenir une partie de ses activités habituelles de formation, mais dans des proportions, malgré tout, très inférieures au niveau enregistré historiquement en cette période.

Dans ces conditions, et en attendant un prochain retour à la normale, le groupe a mis tous ses effectifs, sauf exception, en télétravail, en arrêt maladie pour garde d'enfants, ou en chômage partiel ou total depuis le 16 mars.

Dans le cadre du déconfinement, le groupe s'est mis également en capacité de pouvoir rouvrir, dès le 2 juin prochain, l'ensemble de ses 35 centres en France.

Afin de renforcer son potentiel d'accès à des ressources financières durant cette période exceptionnelle, M2i a obtenu un prêt bancaire garanti par l'Etat pour 2,5 ME et un prêt auprès de BPI pour 2,5 ME.