M2i : bonne reprise de l'activité sur le semestre

(Boursier.com) — Au cours du 2è trimestre 2021, le groupe M2i a enregistré un chiffre d'affaires de 12,06 millions d'euros, en croissance de +64,5% par rapport au 2e trimestre 2020 et de +3% par rapport au 2e trimestre 2019.

Ce très fort rebond d'activité reflète une nouvelle fois le succès de ses 2.400 cursus de formation IT, Digital et Management accessibles à 100% en distanciel, modalité qui a représenté sur cette période plus de 60% de ses facturations.

Sur le 1er semestre 2021, l'activité atteint 23,01 ME en hausse de +53,8% par rapport à la même période en 2020 et de +3,9% au 1er semestre 2019, et dépasse ainsi son niveau d'avant la crise sanitaire.

Perspectives

Le bon début d'année enregistré par M2i devrait se confirmer sur l'ensemble de 2021 avec une accélération attendue sur la fin de l'année.