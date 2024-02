M2i : 5% de croissance organique en 2023

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'année 2023, le groupe M2i a enregistré une activité record à 58,71 millions d'euros, en croissance organique de +5% par rapport à 2022. Ce niveau d'activité confirme le bon dynamisme du groupe sur le marché porteur de la formation professionnelle, où M2i accentue sa position de leader dans les domaines de l'IT, du Digital et des Soft Skills.

En raison d'une base de comparaison défavorable, le chiffre d'affaires atteint 18,03 ME au 4e trimestre 2023. Il est en légère décroissance de -5,1%. Le groupe avait enregistré au 4e trimestre 2022 une croissance interne exceptionnelle de +30%.

Perspectives

M2i entend poursuivre sa stratégie de croissance et l'amélioration de ses marges au cours des prochains exercices. "Après un second semestre 2023 marqué par un certain attentisme, les perspectives d'activité en début d'exercice 2024 apparaissent soutenues", précise le groupe.