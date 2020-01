Lyxor AM annonce l'intégration de filtres ESG au sein de sa gestion obligataire souveraine

(Boursier.com) — Lyxor Asset Management annonce l'intégration de filtres ESG au sein de sa gestion obligataire souveraine, marquant ainsi sa double volonté de continuer à innover au service de la gestion obligataire et d'adopter une approche responsable dans ses activités de gérant au quotidien.

Cette stratégie dite 'HQLA' (High Quality Liquidity Assets), qui permet à Lyxor de gérer les coussins de liquidité réglementaires de plus d'une vingtaine de banques, est accessible via des mandats dédiés ou des fonds et est investie sur les obligations souveraines de qualité 'investment grade'. Elle représente au total plus de 10 milliards d'euros d'encours.

"Sur la base des données de MSCI ESG, Lyxor intègre désormais le score ESG global d'un pays pour évaluer la durabilité à long terme de son économie au regard de son exposition aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le poids donné au facteur gouvernance est de 50% et de 25% pour chacun des deux autres facteurs. Nous partons en effet du principe que la bonne gouvernance d'un pays, notamment via le fonctionnement efficace de ses institutions financières, politiques et juridiques, est un facteur prépondérant dans sa capacité à faire face aux risques environnementaux et sociétaux et à assurer le caractère durable de ses choix de politiques économiques" commente l'établissement.

"Notre choix de gestion est de sur-allouer les obligations souveraines présentant un bon score ESG sans pour autant exclure les autres, compte tenu de l'univers contraint dans lequel s'inscrit naturellement la gestion obligataire souveraine liée aux obligations réglementaires des banques en termes de liquidité. Cette nouvelle approche durable, dont Lyxor est l'un des pionniers dans l'industrie de la gestion d'actifs, a un impact significatif sur l'allocation stratégique de notre gestion des coussins de liquidité des banques, qu'elle contribue à modifier sensiblement".

Question de volonté

L'intégration de filtres ESG dans la gestion obligataire souveraine s'inscrit dans la volonté constante de Lyxor Asset Management d'innover au service de la gestion obligataire, illustrée par la création il y a 12 ans de la méthode propriétaire de budgétisation des risques, puis plus récemment en 2017 par l'intégration de mesures de liquidité en collaboration avec Euroclear afin d'appréhender la liquidité globale des portefeuilles obligataires.

Jean Sayegh, Responsable de la Gestion Obligataire de Lyxor Asset Management, commente : "Cette nouvelle approche durable de la gestion obligataire nous permet d'accompagner nos banques clientes dans l'évaluation du profil ESG de leurs coussins de liquidité réglementaires et ainsi de les aider à transformer ces derniers pour mieux appréhender les enjeux économiques, sociétaux et de gouvernance qui s'imposent à nous".

Selon Florent Deixonne, Responsable ISR de Lyxor Asset Management : "L'intégration de critères extra-financiers dans notre gestion des coussins de liquidité permet d'améliorer et de compléter l'analyse financière traditionnelle des risques de solvabilité des États et fournit ainsi une vision globale des risques en ligne avec les principes de l'investissement durable".