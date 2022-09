Lysogene : un conseil d'administration "orienté vers l'action" ?

(Boursier.com) — Lysogene , société biopharmaceutique de phase 3 s'appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central, annonce un renouvellement de son Conseil d'administration. Le Conseil d'administration, réuni le 15 septembre 2022, a décidé de coopter Mme Céline Fantin et M. Michel Picot en qualité d'administrateurs en remplacement de M. Philippe Goupit et de M. Mathieu Simon, partants, pour la durée restante de leurs mandats (soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023). Ces nominations seront soumises à ratification lors de la prochaine Assemblée générale de Lysogene en 2023.

M. Michel Picot et Mme Céline Fantin ont également été nommés respectivement Président et membre du comité d'audit du Conseil d'administration. Céline Fantin apportera une contribution nouvelle à Lysogene par son expertise en matière d'audit et de programmes de transformation dans le secteur pharmaceutique. Michel Picot fera de son côté bénéficier Lysogene de son expérience importante en financement et en stratégie. Avec le départ de M. David Schilansky dont le mandat est arrivé à échéance à l'issue de l'Assemblée générale du 24 juin 2022, le Conseil d'administration de Lysogene est dorénavant composé de 5 membres, dont 4 administrateurs indépendants.

"Nous sommes très heureux d'annoncer la mise en place d'un Conseil d'administration renouvelé chez Lysogene qui reflète la nouvelle dynamique en place au sein de la Société. Nous avons souhaité un Conseil d'administration plus resserré, orienté vers l'action et adapté à la situation actuelle de Lysogene. Céline Fantin et Michel Picot possèdent une grande expérience dans l'audit, le financement et la stratégie dans le secteur pharmaceutique, qui seront des atouts précieux pour permettre à Lysogene de faire face à ses contraintes actuelles et soutenir ses ambitions", a ajouté Karen Aiach, Fondatrice et Présidente-Directrice Générale de Lysogene.

Céline Fantin, diplômée de l'EM Lyon et de KEDGE, a commencé sa carrière en audit chez KPMG pendant 10 ans dans des sociétés cotées du secteur santé et des nouvelles technologies. Elle a ensuite rejoint le groupe bioMérieux (diagnostic In Vitro) jusqu'en 2017 auprès du Directeur Général en tant que VP Audit Interne, Risques, et Compliance où elle a créé ces activités et mené des missions de conseil en stratégie, gestion de crise et transformation ; activités qu'elle a aussi développées au sein de l'Institut Mérieux, dans le secteur des biotechnologies. Elle est aujourd'hui Présidente de Fantinnov SAS, société de conseil en stratégie, transformation et investissement auprès de dirigeants de sociétés familiales et de startups.

Michel Picot, diplômé d'HEC, a également commencé sa carrière en audit chez Peat Marwick Mitchell & Co avant d'occuper plusieurs postes exécutifs dans l'industrie dont celui de Directeur Général Adjoint de Vivendi Telecom International jusqu'en 2004. Il est aujourd'hui Président de Advest SAS, société de de conseil en stratégie, management et investissement, spécialisée dans les entreprises technologiques. Michel Picot est également administrateur de Eurobio Scientific (ex Diaxonhit), société de biotechnologie cotée en bourse spécialisée dans le diagnostic. Il est membre du Comité d'investissement et du Comité des risques et d'audit de Invensys Pension Scheme et est également membre d'Advisory Boards de Bpifrance dans le cadre des programmes d'accélérateur ETI.