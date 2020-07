Lysogene : trésorerie de 23,8 ME à fin juin

(Boursier.com) — Lysogene fait un point d'avancement sur ses activités à la fin du premier semestre. Au 30 juin, la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 23,8 millions d'euros (contre 29,9 millions d'euros au 31 mars). Ce montant inclut les 7,7 ME issus de l'augmentation de capital réussie en mars, menée par OrbiMed et par l'actionnaire et partenaire de Lysogene, Sarepta. La Société estime que ce niveau de trésorerie lui donne une visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2021.

Sur le premier semestre et en application de la norme IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients", la société biopharmaceutique a reconnu un chiffre d'affaires d'environ 9,1 millions d'euros sur le contrat de collaboration et de licence conclu avec Sarepta Therapeutics.

Par ailleurs et comme attendu, la société a reçu le 2 juillet 2020 la lettre de la FDA américaine confirmant la demande de suspension du recrutement et traitement de nouveaux patients pour l'étude AAVance (NCT03612869), l'étude clinique internationale de phase 2/3 évaluant le LYS-SAF302 dans le traitement de la MPSIIIA. La suspension clinique est motivée par une demande d'information additionnelle pour être en mesure d'évaluer les observations par IRM, et notamment qu'elles ne sont pas associées à des symptômes cliniques. La Société rassemblera les informations nécessaires pour répondre à ces questions au plus vite. A aujourd'hui, 19 patients sur 20 ont déjà été traités, et continuent d'être suivis selon le protocole. Les critères d'évaluation principal et secondaires sont basés sur l'analyse des 19 patients déjà traités, et aucun impact n'est attendu sur le calendrier réglementaire.