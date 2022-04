Lysogene signe un accord de licence avec Yeda

(Boursier.com) — Lysogene annonce avoir exercé son option pour prendre une licence exclusive mondiale auprès de Yeda Research and Development Co Ltd, l'entité commerciale du Weizmann Institute of Science, sur le développement et la commercialisation d'un candidat médicament de thérapie génique dans le traitement de la maladie de Gaucher neuronopathique et de la maladie de Parkinson (PD) associées à des mutations du gène GBA1. Depuis 2020, Lysogene collabore avec le Professeur Anthony Futerman du Weizmann Institute of Science pour développer des approches innovantes de thérapie génique AAV pour la maladie de Gaucher neuronopathique, la maladie de Parkinson et d'autres maladies associées à des mutations du gène GBA1.

Lysogene a apporté son expertise dans la conception et la production de vecteurs AAV, tandis que le laboratoire du Professeur Futerman a fourni des variantes de la glucocérébrosidase aux propriétés biologiques améliorées. Après environ 20 mois de collaboration fructueuse, Lysogene a décidé d'exercer son option pour prendre en licence le programme sur la base d'études préliminaires de preuve de principe biologique positives.

Selon les termes de l'accord, Lysogene sera responsable des développements préclinique et clinique, de la fabrication, des activités réglementaires et de la commercialisation du candidat médicament au niveau mondial. Yeda Research and Development Co Ltd pourra recevoir des redevances sur les ventes futures du produit ainsi que d'autres paiements.

Ralph Laufer, Directeur scientifique de Lysogene, a commenté : "Nous sommes ravis d'ajouter à notre pipeline de R&D un nouvel actif de thérapie génique prometteur dont l'objectif est de répondre à des besoins médicaux non satisfaits dans la maladie de Gaucher, ainsi qu'à des indications plus larges, comme la PD-GBA. Les premiers résultats obtenus par l'équipe du Professeur Anthony Futerman sont prometteurs et nous sommes impatients de les approfondir dans des études précliniques supplémentaires. Le coût de ces études précliniques est sans incidence sur notre horizon de trésorerie. Nous continuons à étoffer notre pipeline précoce afin de positionner Lysogene comme un acteur clé dans le domaine de la recherche translationnelle en thérapie génique".