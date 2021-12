Lysogene remonte sur les 2 euros !

(Boursier.com) — Lysogene grimpe de plus de 7% de retour sur les 2 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé ce matin qu'il avait conclu un accord de prêt de 15 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement pour accélérer le développement de sa plateforme de thérapie génique.

Ce financement soutiendra le développement clinique des principaux médicaments candidats de la société, et en particulier l'essai clinique de phase 1/2 avec LYS-GM101 pour le traitement de la gangliosidose à GM1 et le lancement des études précliniques avec LYS-FXS01 dans le syndrome de l'X fragile.

Lysogene recevra le prêt de la BEI en trois tranches, à savoir une première tranche de 3 millions d'euros pouvant être tirée sans condition, et deux autres tranches de respectivement 5 et 7 millions d'euros disponibles à l'atteinte d'étapes prédéfinies.

Depuis sa création, l'objectif de Lysogene est de développer des thérapies géniques pour des maladies rares et non curables affectant le système nerveux central. En commençant par les maladies pour lesquelles il n'existe aucun traitement curatif approprié malgré un besoin médical évident. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de prêt pour la dette à risque, un produit garanti par le Fonds paneuropéen de garantie, conçu pour soutenir les entreprises dont l'activité est affectée par l'épidémie de COVID-19 ou qui développent des produits susceptibles de contribuer à la lutte contre la pandémie...