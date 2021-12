Lysogene : reçoit le Passeport Innovation du MHRA au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Lysogene , société biopharmaceutique de phase 3 s'appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce que l'agence réglementaire britannique MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) a accordé le Passeport Innovation pour sa thérapie génique expérimentale LYS-GM101 dans le traitement de la gangliosidose à GM1 dans le cadre de l'Innovative Licensing and Access Pathway (ILAP) du Royaume-Uni. La décision a été prise par le comité de pilotage de l'ILAP, qui est composé de représentants du MHRA, du NICE (National Institute for Health and Care Excellence), du SMC (Scottish Medicines Consortium), de l'AWTTC (All Wales Therapeutics and Toxicology Centre) et de représentants de l'ILAP Patient and Public Reference Group.

Le Passeport Innovation est le prérequis pour accéder à l'ILAP, conçu pour accélérer le développement et l'accès aux médicaments innovants prometteurs au Royaume-Uni, facilitant et améliorant ainsi l'accès des patients aux nouveaux médicaments. L'ILAP a été instauré par le MHRA en janvier 2021 et a pour but de faciliter le développement et l'accès des patients aux médicaments innovants prometteurs. La voie réglementaire implique une collaboration étroite avec les autres parties prenantes, y compris les représentants de patients. Les autres bénéfices de l'ILAP consistent en une évaluation accélérée de 150 jours, une revue en continu de la demande d'autorisation de mise sur le marché et une évaluation continue du ratio bénéfice-risque.