Lysogene reçoit la désignation 'Fast Track' de la FDA pour le traitement de thérapie génique LYS-SAF302 dans la MPS IIIA

(Boursier.com) — Lysogene, société biopharmaceutique pionnière de phase 3 s'appuyant sur une plateforme technologique spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé la désignation "Fast Track" pour son étude avec le LYS-SAF302 dans le traitement de la mucopolysaccharidose de Type IIIA (MPS IIIA).

LYS-SAF302, une thérapie génique de deuxième génération, conçu pour délivrer dans le cerveau la copie fonctionnelle du gène SGSH (N-sulfoglucosamine sulfohydrolase) grâce à une administration unique et directe dans le SNC, est en cours d'évaluation dans l'essai clinique international de phase 2/3 AAvance (NCT03612869).

Karen Aiach, Fondatrice et Directrice Générale a déclaré : "La MPSIIIA est une maladie neurologique léthale générant des symptômes très invalidants, pour laquelle il n'y a actuellement aucun traitement. La reconnaissance par la FDA du potentiel du LYS-SAF302 pour améliorer les troubles neurocognitifs des enfants atteints de MPSIIIA est un succès important pour Lysogène et pour les patients".

Karen Aiach a ajouté : "Nous sommes également heureux d'annoncer le traitement du 17ème patient avec le LYS-SAF302, ce qui démontre une fois encore notre capacité d'exécution selon les meilleurs standards de qualité et dans les délais impartis. Le LYS-SAF302 est le produit phare de notre plateforme de thérapie génique, dont la technologie différenciée grâce au mode d'administration directe dans le SNC, a été validée non seulement par notre partenaire Sarepta, mais également par l'ensemble de la communauté scientifique. Nous sommes entièrement dédiés à continuer le développement rapide de LYS-SAF302 et des autres programmes de notre pipeline."

La désignation "Fast Track" est un processus conçu pour faciliter le développement clinique et accélérer l'examen de médicaments destinés à des affections graves et susceptibles de répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Un médicament qui reçoit la désignation Fast Track est éligible à de plus fréquentes interactions avec la FDA, à la possibilité d'un processus d'approbation accéléré, à une revue prioritaire, et à une revue en continu de la demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA, Biologics License Application).

"Cette désignation Fast Track démontre l'intérêt constant des régulateurs pour la technologie innovante de Lysogene. Le LYS-SAF302 a déjà reçu les Désignations de Médicament Orphelin pour le traitement de la MPSIIIA dans l'Union Européenne en 2014 et aux Etats-Unis en 2015, ainsi que le statut de Maladie Pédiatrique Rare aux États-Unis" a ajouté Marie Deneux, Directrice des Affaires Règlementaires. "Dans le domaine complexe de la thérapie génique appliquée aux maladies neurodégénératives, une communication continue avec la FDA est essentielle."

L'étude clinique de phase 2/3 AAVance évaluant le LYS-SAF302 dans le traitement de la MPSIIIA est ouverte, à bras unique, et multicentrique. L'étude va inclure 20 patients souffrant de la forme classique sévère de la MPSIIIA, et a été discutée de manière approfondie au préalable avec les Leaders d'opinion, les agences réglementaires, les organismes d'évaluation des technologies de la santé, et les instances représentatives de patients.

A la date d'aujourd'hui, 17 patients ont été traités sur le total de 20. L'objectif principal de l'étude est l'évaluation de l'efficacité du médicament quant à l'amélioration du développement neurocognitif des patients à 24 mois en comparaison avec l'évolution anticipée d'après les études d'histoire naturelle. L'innocuité, la tolérabilité, et l'impact sur le comportement, le sommeil et la qualité de vie, seront également évalués comme critères d'évaluation secondaires. Lysogene a également initié une étude complémentaire, PROVide, qui permet de collecter des vidéos des enfants à leurs domiciles.