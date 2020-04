Lysogène : près de 30 ME de trésorerie à fin mars

Lysogène : près de 30 ME de trésorerie à fin mars









(Boursier.com) — Lysogène, société biopharmaceutique de phase 3 s'appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce au 31 mars 2020, un niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevant à 29,9 millions d'euros contre 26,5 millions d'euros au 31 décembre 2019. Ce montant inclut les 7,7 millions d'euros issus de l'augmentation de capital menée en mars 2020 par OrbiMed, investisseur de premier plan dans la santé, et par son actionnaire et partenaire Sarepta.