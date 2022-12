Lysogene : ouverture confirmée d'une procédure de sauvegarde

(Boursier.com) — Lysogene annonce que le Tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, assortie d'une période d'observation fixée à six mois maximum. Le Tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELARL FHB, en la personne de Maître Hélène Bourbouloux, en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance de Lysogene, ainsi que la SAS Alliance, en la personne de Maître Gurvan Ollu, en qualité de mandataire judiciaire. Le 6 décembre, Lysogene avait annoncé demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de commerce de Nanterre, compte tenu de sa situation financière et de l'absence de nouveaux financements à date.

Avec l'ouverture de la procédure, Lysogene "va pouvoir amorcer sereinement une nouvelle phase d'interaction avec des partenaires et investisseurs potentiels avec pour objectif de trouver une solution pour consolider sa situation financière et étendre son horizon de financement au-delà de son échéance actuelle (février 2023)". Dans ce cadre, Lysogene a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de ses actions à compter de l'ouverture des marchés ce 14 décembre. Des informations seront régulièrement communiquées au marché sur l'évolution de la procédure et, plus généralement, de la situation financière de Lysogene.