Lysogene : nomination de Côme de La Tour du Pin

(Boursier.com) — Lysogene , société biopharmaceutique de phase 3 s'appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd'hui la nomination de Côme de La Tour du Pin, actuellement VP Finance/directeur financier ad interim, au poste de directeur financier. Il remplacera Stéphane Durant des Aulnois qui a décidé de quitter la société pour poursuivre d'autres opportunités.

M. de La Tour du Pin a rejoint la société en 2020 en tant que Vice-président Finance avant de prendre les fonctions de directeur financier ad interim en novembre 2022, et a été impliqué dans les activités de levée de fonds, de relations investisseurs et de FP&A. Avant de rejoindre Lysogene, il a acquis une solide expérience en relations investisseurs chez Ipsen et au sein du Groupe Casino. Il avait, au préalable, développé de solides compétences en banque d'investissement chez BNP Paribas et en audit chez PwC. Côme est diplômé de l'EM Lyon Business School.