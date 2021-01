Lysogene : mouvement au capital

Lysogene : mouvement au capital









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 4 janvier 2021 par l'AMF, l'EPIC Bpifrance, établissement public à caractère industriel et commercial a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 28 décembre 2020, par l'intermédiaire de la société Bpifrance Investissement agissant en sa qualité de société de gestion du FCPI Innobio, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Lysogene, et détenir indirectement 601.136 actions Lysogene représentant autant de droits de vote, soit 3,66% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession sur le marché. À cette occasion, Bpifrance Investissement, agissant en sa qualité de société de gestion du FCPI Innobio, a déclaré avoir franchi en baisse les mêmes seuils.