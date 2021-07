Lysogene : la FDA accorde la désignation Fast Track au programme LYS-GM101

Crédit photo © Lysogène

(Boursier.com) — Lysogene annonce que la FDA (Food and Drug Administration) américaine a accordé la désignation Fast Track à son programme LYS-GM101, qui est en cours d'évaluation dans une étude clinique adaptative mondiale initiée récemment dans le traitement de la gangliosidose à GM1.

La gangliosidose à GM1 est une maladie autosomique récessive létale due à des mutations du gène GLB1 provoquant une accumulation de gangliosides GM1 dans les neurones, provoquant une neurodégénérescence progressive. A ce jour, il n'existe aucun traitement autorisé pour cette maladie.

Rappelons que la désignation Fast Track est conçue pour faciliter le développement clinique et accélérer l'examen de médicaments destinés à des affections graves et susceptibles de répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Un médicament qui reçoit la désignation Fast Track est éligible à de plus fréquentes interactions avec la FDA, à la possibilité d'un processus d'approbation accéléré, à une revue prioritaire, et à une revue en continu de la demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA, Biologics License Application).