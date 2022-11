Lysogene : l'étude de phase 2/3 AAVance n'a pas atteint son principal critère d'efficacité

(Boursier.com) — Lysogene a communiqué les résultats principaux de son étude de phase 2/3 AAVance évaluant LYS-SAF302, une thérapie génique expérimentale pour le traitement de la MPS IIIA, une maladie de surcharge lysosomale neurodégénérative autosomale récessive rare qui touche environ 1 nouveau-né sur 100.000.

L'étude n'a pas atteint son principal critère d'efficacité dans la cohorte principale (12 patients recrutés à l'âge supérieur à 30 mois) visant à démontrer une amélioration statistiquement significative du DQ cognitif 24 mois post traitement, tel qu'évalué par le BSID-III, comparé à la cohorte NH. Dans cette cohorte, les principaux critères secondaires d'efficacité n'ont pas été atteints, notamment le pourcentage de patients présentant une stabilisation ou une amélioration du DA cognitif, des DA associés au langage et aux fonctions motrices à 24 mois comparés aux valeurs initiales, ainsi que l'évolution des scores VABS-II comparés aux données NH.

Chez les sujets recrutés à l'âge inférieur à 30 mois, il a été observé une amélioration statistiquement significative du développement cognitif 24 mois post traitement comparé à l'histoire naturelle. Les sujets de cette cohorte ont également atteint les principaux critères secondaires d'efficacité. L'analyse statistique confirme les observations qualitatives communiquées précédemment dans la population de patients plus jeunes avec une cohérence des effets sur les critères d'évaluation.

" Même si AAVance n'a pas atteint son critère d'évaluation principal, les résultats obtenus dans le sous-ensemble de malades de MPS IIIA recrutés avant l'âge de 30 mois sont extrêmement encourageants, car ils démontrent les effets bénéfiques du traitement sur le développement cognitif et les principaux critères d'évaluation secondaires de cette maladie infantile dévastatrice pour laquelle il n'existe aucun traitement approuvé modifiant le cours de la maladie ", a déclaré Dr Chester B. Whitley, professeur au département de pédiatrie et de pharmacologie expérimentale et clinique de l'Université du Minnesota, et investigateur principal du Lysosomal Disease Network, Minneapolis, MN, USA. " J'ai hâte de poursuivre la collaboration avec Lysogene afin d'analyser les données de la phase 2/3 et de déterminer la voie la plus appropriée pour apporter LYS-SAF302 aux patients les plus susceptibles d'en bénéficier. "

Lysogene considère que ces résultats permettent de définir la population de patients qui pourrait bénéficier d'un traitement avec LYS-SAF302. La société a entamé des discussions fructueuses avec les autorités réglementaires de l'Union Européenne à la fin du T3 2022 et prévoit d'étendre ces discussions à toutes les agences réglementaires concernées afin de définir une voie permettant de faire avancer rapidement le développement clinique de LYS-SAF302 dans la population de patients plus jeunes atteints de MPS IIIA. La société finalisera l'analyse et l'évaluation complète des données de la cohorte principale d'AAVance et collaborera avec les investigateurs sur les présentations et publications des résultats à venir.

Afin de poursuivre le développement de LYS-SAF302 conformément aux exigences des agences réglementaires, Lysogene entend s'assurer une trésorerie adéquate. À cet égard, des discussions stratégiques sont en cours, avec pour priorité une solution non dilutive sous la forme d'une collaboration de licence pour un ou plusieurs de ses programmes. Dans l'intervalle, la société maintient ses initiatives de contrôle des coûts lancées au début de l'année, qui lui assurent désormais un horizon de trésorerie jusqu'en février 2023.