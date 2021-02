Lysogene : KGA a cédé des titres

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 17 février à l'AMF, la société par actions simplifiée KGA -société ontrôlée au plus haut niveau par M. Gad Aiach- a déclaré avoir franchi en baisse, le 15 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Lysogene. Elle détient 800.000 actions Lysogene représentant autant de droits de vote, soit 4,75% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Lysogene sur le marché.