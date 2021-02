Lysogene : financement de 5 ME de la BRED

(Boursier.com) — Lysogene annonce l'obtention d'un financement non dilutif de 5 millions d'euros de la part de la BRED sous forme de prêt garanti par l'Etat (PGE). Ce financement permet d'étendre la visibilité financière de la Société jusqu'au 2ème trimestre 2022, contre la fin du 4ème trimestre 2021 précédemment. Ce prêt est garanti par l'Etat français à hauteur de 90% avec une maturité initiale de 12 mois et une option d'amortissement sur 5 ans. Stéphane Durant des Aulnois, Directeur Administratif et Financier de Lysogene, a déclaré : "Ce financement permet de renforcer la trésorerie de la Société à un moment crucial de son développement avec l'étude de phase 2/3 en cours évaluant LYS-SAF302 dans la maladie de Sanfilippo, le démarrage de l'étude clinique avec LYS-GM101 dans la gangliosidose à GM1 et le développement des autres programmes précliniques".