Lysogène : évolution de l'organisation de KGA

(Boursier.com) — Lysogène annonce un changement de la gouvernance et du contrôle de KGA, société codétenue par Karen Aiach et qui possède actuellement environ 6% du capital. Dans le cadre d'une réorganisation de son patrimoine personnel, Karen Aiach, fondatrice et Présidente-Directrice Générale de Lysogène, a en effet démissionné de ses fonctions de Présidente de KGA et procédé à une cession de titres de KGA, dont elle ne détient désormais plus le contrôle conjoint. Ces changements "répondent à des considérations purement familiales et patrimoniales, non spécifiques à la participation détenue dans Lysogène". Ils sont, par ailleurs, sans impact sur la participation que Karen Aiach détient directement dans le capital de Lysogène.

Karen Aiach confirme que KGA continuera à accompagner Lysogène. Elle réaffirme "sa détermination à exercer ses fonctions au sein de la société et rester pleinement focalisée sur ses missions au sein de Lysogène".