Lysogene dispose de 18,8 ME de trésorerie soit une visibilité d'un an

(Boursier.com) — Lysogene détenait, au 31 décembre dernier, une trésorerie et équivalents de trésorerie de 18,8 millions d'euros, contre 22,1 millions d'euros au 30 septembre 2020.

"Grâce à une discipline financière rigoureuse et l'annonce récente de l'octroi d'un PGE de 5 millions d'euros, notre visibilité financière est étendue jusqu'au T2 2022. Nous préparons activement le démarrage de notre deuxième programme clinique avec LYS-GM101 dans la gangliosidose à GM1 tout en faisant progresser nos programmes plus précoces", a déclaré Stéphane Durant des Aulnois, Directeur Administratif et Financier de Lysogene.