Lysogène : des financements jusqu'à fin janvier 2023

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, les produits d'exploitation de la société biopharmaceutique Lysogène atteignent 10 millions d'euros (4,2 ME en 2021) avec un chiffre d'affaires de 8,4 ME (2,9 ME en 2021). Jusqu'au 31 décembre 2021, la comptabilisation du chiffre d'affaires liée aux contrats entre Lysogène et Sarepta était étalée au prorata des coûts directs internes et externes rattachables au développement du produit LYS-SAF302 conformément à la norme comptable IFRS 15. A la suite de la résiliation de l'accord de collaboration notifiée le 11 janvier 2022, la société a comptabilisé pour le 1er semestre 2022 l'ensemble des versements de Sarepta non encore reconnus à date pour un montant de 8,4 ME. Les autres produits d'exploitation de 1,6 ME sont principalement constitués du Crédit d'Impôt Recherche.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 9,1 ME au 1er semestre 2022 (9,4 ME en 2021) avec notamment 6,5 ME de frais de recherche et développement.

Le bénéfice net de la période s'élève à 0,7 ME (-5,5 en 2021).

Au 30 juin 2022, Lysogene dispose d'une trésorerie de 7,7 ME qui permettrait, sur la base des prévisions de trésorerie, de financer les opérations jusqu'à fin janvier 2023. Afin d'étendre cet horizon de trésorerie, la Société a d'ores et déjà engagé des discussions pour explorer toutes les options stratégiques possibles. Elle étudie notamment les options suivantes :

- une augmentation de capital (placement privé, offre publique, "equity line" ou autres instruments de capitaux) ;

- un financement sous forme de dette (émission obligataire, avance remboursable ou "venture loan") ;

- l'octroi de licences sur un ou plusieurs de ses produits, permettant ainsi de bénéficier de fonds issus de ces collaborations sous forme d'upfront et de milestones).

Parmi ces options possibles, la société privilégie aujourd'hui une option non dilutive sous forme de collaboration par octroi de licence sur un ou plusieurs de ses produits. En effet, compte tenu de la faible capitalisation boursière actuelle, les financements sous forme d'augmentation de capital sont jugés trop dilutifs à ce stade. Par ailleurs, le financement sous forme de dette est la solution la moins probable car la société a déjà souscrit au cours des 18 derniers mois à plusieurs instruments de dettes auprès de la Banque Européenne d'Investissement, la Banque Publique d'Investissement et la Bred.

Lysogene continuera ses efforts de réduction des coûts initiés depuis le début de l'année. Pour faire face jusqu'au 30 septembre 2023 aux dépenses déjà engagées et aux frais généraux, la Société estime à 8 ME le montant de trésorerie complémentaire nécessaire (pouvant être réduit de 3,2 ME par le remboursement du CIR 2022). Ce montant repose sur l'hypothèse de ne plus engager de nouvelles dépenses de recherche et développement à partir de février 2023.

Avancements cliniques

Au cours du 1er semestre 2022, la société a publié les premières données d'efficacité de l'étude clinique de phase 2/3 AAVance évaluant LYS-SAF302 chez des patients atteints de MPS IIIA. Les résultats complets de l'étude sont attendus au début du 4e trimestre 2022, ainsi que les résultats de l'étude PROVide sur les données vidéos des patients. La société prévoit d'entamer des discussions avec les autorités réglementaires aux États-Unis et en Europe pour définir les prochaines étapes.

Par ailleurs, au cours du 1er semestre 2022, la société a terminé le recrutement de l'essai clinique adaptatif de Phase 1 avec son traitement de thérapie génique LYS-GM101 dans la gangliosidose à GM1, destiné à évaluer la sécurité du candidat médicament. Les cinq patients traités dans cette phase initiale seront suivis et, en fonction des résultats, la prochaine phase de l'étude devrait être lancée en début d'année prochaine avec le recrutement de 12 patients supplémentaires.