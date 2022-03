Lysogene : creusement des pertes

(Boursier.com) — Lysogene annonce ses résultats annuels. Sur l'exercice 2021, les produits d'exploitation s'élèvent à 7,2 millions d'euros, contre 16,6 millions d'euros en 2020. Le CA ressort à 3,7 ME contre 13,4 ME un an avant. Les charges d'exploitation ressortent à 20,5 ME contre 21,7 ME. La perte opérationnelle est de 13,3 ME contre 5,1 ME un an plus tôt. La perte nette de la période s'élève ainsi à 13,6 millions d'euros contre 5,1 millions d'euros en 2020. Au 31 décembre 2021, la trésorerie de la société s'élevait à 12,3 millions d'euros, renforcée en février 2022 par le versement par la BEI de la première tranche de prêt de 3 millions d'euros.

Karen Aiach, fondatrice et PDG, ajoute : "L'année 2022 s'annonce clé avec la continuation du recrutement de l'étude clinique avec LYS-GM101, les résultats cliniques de phase 3 de LYS-SAF302 attendus prochainement qui nous permettront de discuter du chemin réglementaire avec les agences, et les premiers résultats du programme conjoint avec l'Institut Weizmann dans les maladies de Gaucher et Parkinson. En parallèle, nous continuerons à acquérir des actifs précliniques à faible coût mais fort potentiel afin de renforcer notre plateforme de thérapie génique. Enfin, nous travaillerons à renforcer notre trésorerie afin d'avoir les moyens de continuer à développer notre pipeline".