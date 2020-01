Lysogène : Bpifrance Investissement profite de la flambée pour s'alléger

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 20 janvier 2020 par l'AMF, l'EPIC Bpifrance, établissement public à caractère industriel et commercial, a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi indirectement en baisse, le 15 puis le 17 janvier 2020, par l'intermédiaire de la société Bpifrance Investissement agissant en sa qualité de société de gestion du FCPI Innobio, respectivement les seuils de 15% et 10% du capital et des droits de vote de la société Lysogène, et détenir indirectement 1.202.273 actions Lysogène représentant autant de droits de vote, soit 8,83% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession sur le marché d'actions Lysogène.

À cette occasion, la société Bpifrance Investissement, agissant en sa qualité de société de gestion du FCPI Innobio, a déclaré avoir franchi en baisse les mêmes seuils. Bpifrance Investissement est contrôlée par Bpifrance Participations SA, elle-même contrôlée par Bpifrance SA, laquelle est contrôlée conjointement à hauteur de 50% par la Caisse des dépôts et consignations et de 50% par l'EPIC Bpifrance.