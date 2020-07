Lysogene annonce un partenariat de recherche avec Yeda Research and Development Co Ltd

Lysogene annonce un partenariat de recherche avec Yeda Research and Development Co Ltd, la structure commerciale du Weizmann Institute of Science.

Le protocole d'accord prévoit une recherche collaborative entre Lysogene et le laboratoire du Professeur Anthony Futerman du Weizmann Institute of Science, dans l'objectif de développer des approches innovantes de thérapie génique AAV pour la maladie de Gaucher, la maladie de Parkinson et d'autres pathologies associées à des mutations du gène GBA1.

Conformément aux modalités de l'accord, Lysogene apportera ses compétences dans la conception et la production de vecteurs AAV, tandis que le laboratoire du Professeur Futerman apportera des variantes de glucocérébrosidase aux propriétés biologiques améliorées et réalisera des essais biologiques et des études de preuve de concept. Lysogene détient une option de licence exclusive sur ce programme.

Ralph Laufer, Directeur Scientifique de Lysogene, a déclaré : "Nous sommes enthousiastes de démarrer cette recherche collaborative avec le Professeur Futerman, qui est un expert de premier plan dans le domaine de la biologie des sphingolipides. L'Institut Weizmann est l'un des instituts de recherche pluridisciplinaire les plus réputés au monde, à l'origine de nombreuses découvertes médicales et applications technologiques de rupture. Lysogene développe des approches de thérapie génique pour les neuropathologies monogéniques, et notamment les maladies de surcharge lysosomale. Ce partenariat, qui s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie de Lysogene, va nous offrir l'opportunité de développer une thérapie innovante pour une maladie lysosomale rare, avec un potentiel d'extension à des maladies neurologiques beaucoup plus répandues, comme la maladie de Parkinson. "