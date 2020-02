Lysogene annonce sa position de trésorerie au 31 décembre 2019

Lysogene annonce sa position de trésorerie au 31 décembre 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lysogene, société biopharmaceutique pionnière de phase 3 spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd'hui sa position de trésorerie au 31 décembre dernier. La trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 26,5 millions d'euros (contre 29,1 millions d'euros au 30 septembre 2019). Ce montant inclut les paiements effectués par Sarepta Therapeutics, Inc. à Lysogene en 2019 relatifs au paiement d'étape et au remboursement des frais de développement liés au traitement du premier patient dans l'étude clinique de phase 2/3 (AAVance) évaluant LYS-SAF302 dans la MPS IIIA.

"Notre position de trésorerie à fin 2019 est en ligne avec nos attentes, et nous permet de sereinement avancer nos programmes de développement, avec notamment le traitement du 16ème patient dans notre essai clinique de phase 2/3 avec LYS-SAF302 dans la MPS IIIA" a déclaré Karen Aiach, Fondatrice et Directrice Générale de Lysogene.

Par ailleurs, sur l'exercice 2019 et en application de la norme IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients", la Société a reconnu un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros sur le contrat de collaboration et de licence conclu avec Sarepta Therapeutics en octobre 2018.