Lysogene annonce la révision de son calendrier financier pour 2020

(Boursier.com) — Lysogene annonce aujourd'hui la révision de son calendrier financier pour 2020. La publication des résultats annuels 2019 aura lieu le 22 avril 2020 au lieu du 20 mars 2020 et la publication du chiffre d'affaires et de la position de trésorerie du 1er trimestre 2020 aura lieu le 29 avril 2020 au lieu du 22 avril 2020.

Les autres dates de publication pour l'année 2020 restent inchangées et le calendrier financier est ainsi mis à jour comme suit :

22 avril 2020 : Résultats annuels 2019

29 avril 2020 : Chiffre d'affaires et position de trésorerie du 1er trimestre 2020

26 Juin 2020 : Assemblée générale des actionnaires

24 juillet 2020 : Chiffre d'affaires et position de trésorerie du 1er semestre 2020

25 septembre 2020 : Résultats du 1er semestre 2020

19 novembre 2020 : Chiffre d'affaires et position de trésorerie des 9 premiers mois 2020