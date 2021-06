Lysogene : accord exclusif de licence mondiale avec la SATT Conectus











(Boursier.com) — Lysogene a signé un accord exclusif de licence mondiale avec la SATT Conectus pour le développement et la commercialisation d'un candidat médicament de thérapie génique dans le traitement du syndrome de l'X Fragile. Lysogene sera ainsi responsable du développement préclinique et clinique, de la fabrication, des activités réglementaires et de la commercialisation du candidat médicament au niveau mondial. SATT Conectus recevra un paiement forfaitaire initial et pourrait recevoir des paiements d'étapes de développement et des redevances sur les futures ventes du produit, ajoute Lysogene.

Le candidat médicament de thérapie génique vise à compenser la réduction de DGKk, une cible thérapeutique innovante dont la synthèse est sous le contrôle de la protéine FMRP (Fragile-X Mental retardation protein), la protéine manquante responsable du syndrome de l'X Fragile. Lysogene collabore depuis 2018 avec le Dr Hervé Moine de l'Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) de Strasbourg et la SATT Conectus, Société d'Accélération et de Transfert de Technologies du territoire Alsace.

Le syndrome de l'X Fragile touche approximativement 1 naissance sur 4.000 à 5.000 garçons et 1 naissance sur 8.000 filles, soit environ 110.000 patients en Europe et environ 70.000 patients aux Etats-Unis. Il est aujourd'hui la première cause héréditaire de déficience intellectuelle ainsi que la première cause connue de troubles du spectre autistique, et il n'a pas encore de traitement curatif.