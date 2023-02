LyondellBasell : fort ralentissement au quatrième trimestre

(Boursier.com) — LyondellBasell , leader de l'industrie chimique, a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 353 millions de dollars, ou 427 millions de dollars hors éléments. Le bpa dilué a été de 1,07$ et le bpa ajusté de 1,29$. Les revenus ont totalisé 10,21 milliards de dollars. Le consensus était de 1,22$ de bénéfice trimestriel ajusté par action pour 10,71 milliards de dollars de revenus. Un an plus tôt, le groupe avait réalisé des revenus de 12,83 milliards de dollars, un bénéfice net de 726 millions de dollars et un bpa dilué de 2,18$. Pour l'exercice clos, les revenus se sont tout de même améliorés à 50,45 milliards, pour un bénéfice net de 3,89 milliards de dollars et un Ebitda de 6,3 milliards.