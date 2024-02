Lyft : une lourde erreur de communication

(Boursier.com) — Lyft , le rival californien d'Uber, s'adjugeait 16% après bourse à Wall Street hier soir, après un bond allant jusqu'à près de 70% hors marché sur une malencontreuse erreur de communication. Les résultats trimestriels du groupe sont ressortis robustes, Lyft affichant des réservations brutes du quatrième trimestre en croissance de 17% à 3,72 milliards de dollars (190,8 millions de courses), ainsi que des revenus en hausse de 4% à 1,22 milliard de dollars - en ligne avec les attentes. La perte nette trimestrielle a été de 26 millions, contre 588 millions un an avant. L'Ebitda ajusté a représenté 67 millions, contre une perte de 248 millions un an plus tôt.

Lyft envisage par ailleurs un bénéfice ajusté supérieur au consensus sur le trimestre entamé. Le malentendu de la soirée d'hier est venu d'une erreur dans la guidance initiale de marge, puisque comme le rapporte Bloomberg, le groupe avait indiqué tout d'abord qu'il prévoyait une expansion... de 500 points de base cette année, avant que le directeur financier de l'affaire, Erin Brewer, ne précise ensuite devant les analystes qu'il s'agissait d'une expansion de 50 points de base et non 500. Concernant la guidance "réelle", Lyft envisage pour le trimestre en cours un Ebitda ajusté allant de 50 à 55 millions de dollars, soit une marge en pourcentage des réservations brutes allant de 1,4 à 1,5%. Les réservations brutes sont attendues entre 3,5 et 3,6 milliards. Sur l'exercice, l'expansion de la marge d'Ebitda ajusté en pourcentage des réservations est donc attendue à 50 points de base environ.