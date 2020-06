Lyft, Uber : les chauffeurs sont bien des salariés en Californie

(Boursier.com) — Les chauffeurs des géants du VTC Uber et Lyft doivent bien être considérés comme des salariés et non des travailleurs indépendants, ont répété jeudi les autorités de l'Etat de Californie. La California Public Utilities Commission a ainsi affirmé que "pour l'instant, les chauffeurs de sociétés de transport doivent être considérés comme des employés", et non des travailleurs indépendants. A ce titre, leur employeur doit prendre cette décision en compte, en leur accordant tous les avantages liés à ce statut, a ajouté la Commission.

En septembre 2019, le Sénat de Californie avait adopté une loi dite "Uber" ou Assembly Bill 5 (AB-5), aux termes de laquelle les travailleurs des plate-formes de VTC en Californie doivent être considérés comme des salariés. Les exploitants de plate-formes s'y opposent : Uber, Lyft et le livreur à domicile DoorDash se sont même associés en décembre dans une action de lobbying soutenant une proposition de loi alternative au AB-5.

A Wall Street, les actions d'Uber (-10,7%) et de Lyft (-8,4%) ont accusé le coup jeudi à Wall Street, après ces développements, dans un marché il est vrai fortement baissier (-5,8% pour le S&P 500).

Selon les analystes de la banque Barclays, une requalification des statuts en Californie coûterait à Uber et Lyft environ 3.625$ supplémentaires par chauffeur, soit 508 millions de dollars par an pour Uber et un peu moins de 300 M$ pour Lyft.

Uber a réagi en affirmant que "si le régulateur californien oblige les sociétés de covoiturage à changer leur business model, notre capacité à fournir des services fiables et économiques sera compromise, ce qui aura des conséquences négatives importantes sur une source d'emploi essentielle pour les Californiens".