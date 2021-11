Lyft retrouve sa clientèle VTC, le titre bondit

(Boursier.com) — Le groupe américain de VTC Lyft a annoncé mardi soir avoir réalisé un bénéfice surprise en données ajustées au 3e trimestre, après une année difficile pour cause de coronavirus. L'action Lyft bondissait d'environ 12% dans les cotations post-séance à Wall Street après cette annonce.

Le rival d'Uber (qui publiera ses comptes jeudi soir) a indiqué que les clients avaient recommencé à se déplacer et à voyager à la faveur de la reprise économique et à l'amélioration de la situation sanitaire. Les rotations de et vers les aéroports américains, notamment, ont triplé par rapport au 3e trimestre 2020.

Le groupe a affiché une perte nette réduite à 71,5 M$ (21 cents par action) au 3e trimestre contre -459,5 M$ au T3 2020 (-1,46$). En données ajustées des éléments non récurrents, Lyft a même affiché un bénéfice surprise de 5 cents par action au lieu d'une perte de 3 cents attendue par Wall Street. L'Ebitda est ressorti à 67,3 M$, bien supérieur aux attenets logées à 30,7 M$.

Les ventes de Lyft ont bondi de 73% sur un an pour atteindre 864,4 M$ au 3e trimestre contre 862,68 M$ attendu par le consensus Refinitv IBES.