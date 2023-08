Lyft : la concurrence d'Uber inquiète malgré des comptes meilleurs que prévu

(Boursier.com) — Initialement en hausse, Lyft a piqué du nez dans les échanges post-Bourse hier à Wall Street après que la société eut dévoilé sa plus faible croissance en deux ans. Sur les trois mois clos fin juin, le concurrent d'Uber a dégagé un bénéfice ajusté par action de 0,16$ contre -0,01$ attendu par le marché pour un chiffre d'affaires de 1,02 milliard de dollars (+3%), en ligne avec le consensus. Lyft a fait état de 21,5 millions de passagers actifs sur sa plateforme au deuxième trimestre, en hausse de 8% par rapport à il y a un an. Un niveau supérieur aux attentes des analystes alors que de plus en plus de personnes affluent vers l'application pour des trajets quotidiens ou vers les aéroports. La fréquence des passagers a atteint son plus haut niveau en plus de deux ans, a déclaré la société californienne, bien que sa clientèle totale reste bien en deçà des 22,9 millions de passagers qu'elle avait atteints avant la pandémie. L'Ebitda ajusté s'est établi à 41 M$ contre 28 M$ anticipés et un niveau de -96,3 M$ il y a un an.

Malgré la faible croissance, Lyft enregistre des volumes de trajets plus élevés et "crée également une entreprise plus saine", a déclaré son directeur général David Risher dans une interview accordée à 'Bloomberg'. "Notre stratégie pour l'avenir est de fixer les prix en fonction de la situation du marché. Nous ne prévoyons pas de faire de changements de prix majeurs". Le dirigeant a souligné que l'offre de chauffeurs de Lyft était désormais en hausse de 20% par rapport à l'année dernière, et que les réductions de coûts au cours du trimestre avaient permis de réduire de 330 millions de dollars les dépenses.

Lyft table sur des revenus compris entre 1,13 et 1,15 Md$ au troisième trimestre contre un consensus logé à 1,08 Md$, avec un Ebitda ajusté allant de 75 à 85 M$. Le groupe a par ailleurs précisé que ses marges seront en baisse au quatrième trimestre par rapport aux niveaux du deuxième trimestre dans un contexte de renouvellements de contrats d'assurance et d'une concurrence accrue.