Lyft : la capi fond de 30% après une guidance décevante

(Boursier.com) — Lyft , dont les résultats ont pourtant dépassé les attentes des analystes au premier trimestre, s'est effondré de 30% à Wall Street, pour finir à 21,56$, plombé par une guidance pour le moins décevante. Le concurrent d'Uber (-4,6%), qui a toutes les peines du monde à recruter les chauffeurs dont il a besoin pour faire face à la demande, anticipe un Ebitda ajusté entre 10 et 20 millions de dollars au deuxième trimestre, contre un consensus logé à 82,5 M$. Les revenus sont attendus entre 950 et 1 milliard de dollars (1,02 Md$ de consensus).

Lyft a enregistré un chiffre d'affaires de 875,6 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 44%, contre 846 M$ attendus, tandis que l'Ebitda ajusté a atteint 54,8 M$, bien supérieur aux 14,4 M$ anticipés par le marché. Lyft a généré 49,18$ par passager actif au premier trimestre, le second niveau le plus élevé jamais enregistré par la firme de San Francisco et 9% supérieur à la même période l'an dernier, en partie en raison de tarifs plus élevés.

Mais la baisse des passagers actifs était inattendue. Le nombre de ces passagers actifs a ainsi baissé à 17,8 millions contre 18,7 millions au trimestre précédent, même s'il a rebondi par rapport à la même période de 2021 (13,5 millions) qui était encore très affectée par la crise du Covid-19.

Les perspectives suggèrent "que les investissements de l'entreprise pour augmenter son offre de conducteurs, associés à la hausse des prix de l'essence, pourraient continuer à ralentir la fréquence des trajets tout au long de l'année", écrit Mandeep Singh, analyste chez 'Bloomberg Intelligence'.