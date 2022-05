Lyft : la capi fond d'un quart après une guidance décevante

(Boursier.com) — Lyft , dont les résultats ont dépassé les attentes des analystes au premier trimestre, s'effondre de 27% en pré-séance à Wall Street, plombé par une guidance pour le moins décevante. Le concurrent d'Uber, qui a toutes les peines du monde à recruter les chauffeurs dont il a besoin pour faire face à la demande, anticipe un Ebitda ajusté entre 10 et 20 millions de dollars au deuxième trimestre, contre un consensus logé à 82,5 M$. Les revenus sont attendus entre 950 et 1 milliard de dollars (1,02 Md$ de consensus).

Lyft a enregistré un chiffre d'affaires de 875,6 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 44%, contre 846 M$ attendus, tandis que l'Ebitda ajusté a atteint 54,8 M$, bien supérieur aux 14,4 M$ anticipés par le marché. Lyft a généré 49,18$ par passager actif au premier trimestre, le second niveau le plus élevé jamais enregistré par la firme de San Francisco et 9% supérieur à la même période l'an dernier, en partie en raison de tarifs plus élevés. Mais la baisse des passagers actifs était inattendue. Les perspectives suggèrent "que les investissements de l'entreprise pour augmenter son offre de conducteurs, associés à la hausse des prix de l'essence, pourraient continuer à ralentir la fréquence des trajets tout au long de l'année", écrit Mandeep Singh, analyste chez 'Bloomberg Intelligence'.