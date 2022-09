Lyft gèle les embauches aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Lyft , le groupe californien qui met en relation clients et conducteurs associés à son service de voitures de transport, cesserait toute embauche aux États-Unis jusqu'à la fin de 2022, selon le New York Post. Le NY Post cite un porte-parole de Lyft confirmant le rapport. L'entreprise avait commencé à informer les candidats à l'emploi du gel plus tôt cette semaine. En mai, le Wall Street Journal avait déjà rapporté que l'entreprise suspendait les embauches et réduisait les coûts.