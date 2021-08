Lyft : exceptionnel ?

(Boursier.com) — Lyft , le rival californien d'Uber, a annoncé pour son second trimestre un Ebitda ajusté positif, une première. Le groupe a par ailleurs dépassé les attentes en termes de revenus avec la réouverture de l'économie. Il a plus que doublé ses facturations sur la période, évoquant "un trimestre exceptionnel". La perte ajustée par action a été de 6 cents, contre -23 cents de consensus et -86 cents un an avant. Les revenus sur le trimestre clos fin juin ont totalisé 765 millions de dollars, contre 339 millions un an auparavant. Après cette incroyable croissance de 125% et cette perte nette largement réduite, le groupe se montre prudent. Pourtant, le nombre de clients actifs a progressé de plus de 3,6 millions sur le trimestre, en séquentiel. La perte nette est ramenée à 252 millions de dollars, contre 437 millions un an plus tôt. La perte nette ajustée est de 18 millions de dollars, contre 266 millions sur le second trimestre 2020.