Lyft : déjà la reprise ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lyft grimpe de 3% avant bourse à Wall Street sur les 60$. Le titre a plus que doublé depuis ses récents planchers d'octobre et revient même sur ses meilleurs niveaux depuis l'été 2019 ! Le leader VTC californien indique que la dernière semaine de février a été sa plus forte... depuis mars 2020 en termes de volumes. Le groupe prévoit maintenant une réduction de sa perte opérationnelle, compte tenu de cette reprise apparemment plus rapide que prévu.

Dans une communication à la SEC, Lyft explique que la semaine close au 28 février a été une semaine record pour 2021 et la meilleure depuis mars de l'an dernier. Le volume moyen quotidien des courses en février a par ailleurs augmenté de 5,4% par rapport à janvier, en dehors de la semaine close le 21 février qui avait été perturbée par les tempêtes aux USA. Le volume des courses pour le premier trimestre est maintenant anticipé en repli de 1,2% en séquentiel, contre une guidance antérieure de -4%. La perte du premier trimestre est attendue à 131 M$, contre une guidance allant auparavant de 145 à 150 M$.